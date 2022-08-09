Участник 10-километрового забега умер в Екатеринбурге

В Екатеринбурге скончался участник 10-километрового забега, 37-летний Ильяс Маленков. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на слова организатора «Европа-Азия» Андрея Уткина.

По его словам, Маленкову стало плохо на девятом километре трассы, сообщили «Дни.ру».

«Он прошел три контрольные точки — старт, 700 метров и 8,5 километра. При пересечении третьей его темп был 5,24, то есть не быстрый. [Дежурившая] скорая его забрала в больницу в стабильном состоянии», — поделился Уткин.

Он добавил, что это первый подобный случай на забегах в Екатеринбурге.