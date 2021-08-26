Участковый убил медведя на территории школы под Красноярском

Лейтенант полиции выстрелил из табельного пистолета Макарова в медведя, который зашел а территорию школы в селе Белый Яр в Красноярском крае. Животное было убито. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Сообщение о том, что в селе находится медведь, поступило в дежурную часть полиции. На место отправились уполномоченный полиции Тимур Корнаухов и государственный инспектор охотнадзора. Вместе они смогли отогнать хищника в лес. Однако через несколько часов животное вернулось и зашло на территорию школы в селе Белый Яр.

«Участковый попытался отогнать его, но на звуковые сигналы медведь не реагировал и стал двигаться в сторону полицейского», — сказано в сообщении.

В итоге лейтенанту полиции пришлось открыть по зверю огонь из табельного оружия. Уточняется, что никто из местных жителей не пострадал.

Этим летом в Красноярском крае произошло два случая нападения бурых медведей на людей, которые в итоге скончались. Хищник в конце июня убил 16-летнего подростка и ранил туриста в природном парке «Ергаки», а в конце июля там же другой зверь убил 42-летнего туриста из Москвы. Об этом написал ТАСС.