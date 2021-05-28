Участковый применил оружие при попытке остановить дебошира с топором

Сотрудник Каменского отдела МВД применил оружие при попытке остановить дебошира с топором. По словам очевидцев, житель Ростовской области находился в неадекватном состоянии, написал «Царьград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина с орудием в руках пошел на полицейского. Майор, расценив это как угрозу жизни, выхватил пистолет. Участковый успел сделать лишь один выстрел в воздух. После этого хулиган опустил топор.

Отмечается, что в региональном главке МВД и областном Следственном комитете эту ситуацию пока не комментируют.