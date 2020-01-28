28 января 2020, 18:38
Участковый на вызове о краже нашел банковскую карту и расплатился ею
Участковый из Тулы во время вызова по заявлению о краже нашел банковскую карту и оплатил ею фильмы в онлайн-кинотеатре. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт областной прокуратуры.
По данным следствия, сотрудник органов приехал в офис на вызов о краже. На столе он увидел банковскую карту и забрал ее с собой. Позже он потратил с нее 599 рублей, оплатив себе фильмы в онлайн-кинотеатре.
Через несколько дней он попытался совершить еще одну покупку, но карта уже была заблокирована.
На участкового завели уголовное дело по статьям «Кража с банковского счета» и «Покушение на кражу».