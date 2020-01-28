Участковый на вызове о краже нашел банковскую карту и расплатился ею

По данным следствия, сотрудник органов приехал в офис на вызов о краже. На столе он увидел банковскую карту и забрал ее с собой. Позже он потратил с нее 599 рублей, оплатив себе фильмы в онлайн-кинотеатре.

Через несколько дней он попытался совершить еще одну покупку, но карта уже была заблокирована.

На участкового завели уголовное дело по статьям «Кража с банковского счета» и «Покушение на кражу».