    28 января 2020, 18:38

    Участковый на вызове о краже нашел банковскую карту и расплатился ею

    Дарья Морозова

    Участковый из Тулы во время вызова по заявлению о краже нашел банковскую карту и оплатил ею фильмы в онлайн-кинотеатре. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт областной прокуратуры.

    По данным следствия, сотрудник органов приехал в офис на вызов о краже. На столе он увидел банковскую карту и забрал ее с собой. Позже он потратил с нее 599 рублей, оплатив себе фильмы в онлайн-кинотеатре.

    Через несколько дней он попытался совершить еще одну покупку, но карта уже была заблокирована.

    На участкового завели уголовное дело по статьям «Кража с банковского счета» и «Покушение на кражу».