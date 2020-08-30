Участкового заподозрили в надругательстве над коллегой в Туле

Капитан полиции заявила о надругательстве со стороны участкового. Инцидент произошел в Туле.

О прошествии сообщил сайт Myslo со ссылкой на источник. По их данным, потерпевшая — 31-летняя дознаватель отдела полиции, обратилась в Следственный комитет и заявила, что над ней надругался 27-летний коллега из участкового отдела.

Потерпевшая утверждает, что утром участковый затолкал ее в багажник и увез в лес. Там, по словам женщины, участковый совершил по отношению к ней действия сексуального характера. Инцидент произошел в неслужебное время.

Подозреваемый задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшей».

Прошлым летом в Екатеринбурге трое полицейских изнасиловали проститутку. Инцидент произошел в служебном УАЗике, сообщает Ura.ru. По данным дела полицейские увезли 22-летнюю девушку в гаражи и удерживали ее, совершая в отношении нее действия сексуального характера. Месяц назад суд вынес им приговор — шесть лет колонии.