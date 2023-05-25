Происшествия 25 мая 2023, 23:47 Участкового уволили за слив видео с порезавшим одноклассницу выпускником в Волгограде РИА «Новости»

Читать 360tv в

Участковый поселка Иловля Волгоградской области лишился должности после слива в СМИ видео с допросом выпускника, который порезал одноклассницу. Об этом сообщило издание V1.ru.

Полицейскому первому пришлось опрашивать школьника, напавшего с ножом на девочку.

Реклама

Следственный комитет России завел уголовное дело в отношении нападавшего. Правоохранители рассматривают две версии преступления. Одной из причин могла стать безответная любовь ученика к девочке. Согласно другой версии, подросток напал на выпускницу из-за увлечения компьютерными играми.

По предварительным данным, 23 мая ученик 11-го класса во время школьной линейки достал раскладной нож и ударил в шею стоявшей перед ним девочке. Одиннадцатиклассницу спас другой одноклассник. Потерпевшую госпитализировали с порезом. Юношу поместили в СИЗО на два месяца

По словам присутствовавших на линейке, подросток спрятал нож в одном из бумажных самолетиков, которые подарили выпускникам. Школьник ранил одноклассницу, когда выпускники пели песню.