Учащийся колледжа из-за металлолома убил мужчину под Волгоградом

В Волгоградской области правоохранители задержали 17-летнего подростка, который не поделил найденный металлолом с 48-летним мужчиной и убил его.

Трагедия произошла в поселке Нижняя Добринка Жирновского района в ночь на 23 августа, сообщает издание novostivolgograda.ru. Учащийся колледжа вместе со своим знакомым искали металлом, чтобы затем сдать его в пункт приема. Возвращаясь домой с найденной «добычей», они стали решать, как ее разделить. Обсуждение вылилось в ссору, в ходе которой парень вырвал из забора штакетник и начал избивать конкурента.

«Часть из них (ударов) оказались смертельными», — сообщил изданию исполняющий обязанности руководителя Жирновского МРСО СУ СКР по региону Руслан Капитанчук.

Скрывшись с места преступления, подросток вернулся домой и рассказал обо всем отцу. Побывав на месте трагедии, тот увидел, что мужчина не подает признаков жизни, и сообщил о обнаруженном трупе в правоохранительные органы. Но при этом он не стал говорить, кто убийца.

В ходе допросов следователей насторожили противоречивые показания свидетеля, и он вынужден был рассказать правду. После чего с помощью полиции 17-летнего подозреваемого задержали. Молодой человек во всем признался. Следствие решило ходатайствовать перед судом об избрании в отношении парня, который является учащимся местного колледжа, меры пресечения в виде ареста.