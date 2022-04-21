Учащихся всех школ Петропавловска-Камчатского эвакуировали из-за сообщений о минировании

В Петропавловске-Камчатском вновь эвакуировали учеников всех школ города из-за сообщения о минировании, об этом сообщила администрация населенного пункта.

Из образовательных учреждений вывели более 15 тысяч учащихся. Сообщение о минировании поступило в 11:30 по местному времени (2:30 по московскому времени).

«В 11.30 в администрацию Петропавловск-Камчатского городского округа поступило анонимное сообщение о минировании „около половины школ города“. В связи с этим принято решение об эвакуации учащихся всех школ краевого центра», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Оперативные службы начинают проверку территорий и зданий образовательных учреждений. В краевом центре действует 35 школ. Эта эвакуация — 12-я по счету с начала года.

Неделю назад учеников всех школ эвакуировали в Красноярске. Сообщение о минировании было ложным, специалисты подтвердили безопасность зданий.