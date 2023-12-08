Происшествия 08 декабря 2023, 17:46 Уборщицу обвинили в избиении школьника в Москве Mash: школьная уборщица в Москве бросила ведро в травившего ее шестиклассника Freepik

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Уборщице одной из московских школ грозит уголовная ответственность за то, что она бросила в шестиклассника пластиковым ведром и попала в голову. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, шестиклассник вместе с друзьями несколько месяцев травили уборщицу. Они забегали в подсобку, разбрасывали мусор и инвентарь, дразнили, на замечания женщины не реагировали. Тогда при очередной встрече она не выдержала и кинула в их сторону пластиковое ведро, попав шестикласснику в голову.

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Мальчик пришел домой и пожаловался маме, что его побили. Вместе с родителями он отправился в больницу, где врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей. Теперь уборщице грозят уголовная ответственность, а также арест до 15 суток.

Ранее в школе поселка Могойтуй в Забайкалье старшеклассники издевались над двумя младшими учениками, оскорбляя их по национальному признаку. Сотрудники полиции установили всех участников конфликта.