    12 февраля 2020, 15:16

    Уборщица школы-интерната в Омске совратила двух учеников

    Дарья Морозова

    Уборщица омской школы-интерната совратила двух несовершеннолетних воспитанников. Ей дали шесть лет лишения свободы условно. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Женщина пригласила к себе в квартиру двух подростков 14 и 15 лет вступила с ними в половую связь.

    Ребята рассказали об этом друзья, а те — педагогам. После этого учительница уволилась.

    На женщину возбудили уголовное дело. Она сообщила, что все произошло по взаимному согласию.