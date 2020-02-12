12 февраля 2020, 15:16
Уборщица школы-интерната в Омске совратила двух учеников
Уборщица омской школы-интерната совратила двух несовершеннолетних воспитанников. Ей дали шесть лет лишения свободы условно. Об этом сообщило РИА ФАН.
Женщина пригласила к себе в квартиру двух подростков 14 и 15 лет вступила с ними в половую связь.
Ребята рассказали об этом друзья, а те — педагогам. После этого учительница уволилась.
На женщину возбудили уголовное дело. Она сообщила, что все произошло по взаимному согласию.