Уборщица школы-интерната в Омске совратила двух учеников

Женщина пригласила к себе в квартиру двух подростков 14 и 15 лет вступила с ними в половую связь.

Ребята рассказали об этом друзья, а те — педагогам. После этого учительница уволилась.

На женщину возбудили уголовное дело. Она сообщила, что все произошло по взаимному согласию.