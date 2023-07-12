Происшествия 12 июля 2023, 16:47 Уборщика поездов в Москве заподозрили в краже часов за миллион рублей Полиция в Москве задержала уборщика поездов по подозрению в краже часов за миллион рублей

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В столице после кражи в вагоне поезда часов стоимостью миллион рублей возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве уточнили, что к транспортным полицейским обратился пассажир поезда Санкт-Петербург — Москва, заявив о пропаже наручных часов. Он пояснил, что забыл их на столике в вагоне, а когда вспомнил и вернулся, аксессуара на месте уже не было.

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Вскоре сотрудникам полиции удалось установить причастного к краже. Его задержали на рабочем месте в столичном депо. Подозреваемым оказался 32-летний мужчина из ближнего зарубежья, который работал в компании, специализирующейся на уборке поездов.

Он признал вину и рассказал следствию, что нашел часы под столиком, когда наводил порядок в вагоне. Сейчас похищенный аксессуар вернули владельцу, а мигранта арестовали.

Ранее в Москве задержали мужчину за кражу телефона на станции метро «Кунцевская».