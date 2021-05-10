Уборщик московского метро ножом ранил полицейского

Старший сержант отдела УВД московского метрополитена попал в больницу с ножевым ранением после конфликта с уборщиком. Об этом «360» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, все произошло в служебном помещении на станции «Бульвар Рокоссовского» Сокольнической линии.

Между правоохранителем и сотрудником клининговой компании метрополитена произошел словесный конфликт. В ходе него уборщик схватил со стола кухонный нож и кинул его в полицейского, ранив его.

«Старший сержант полиции для оказания помощи направлен в медучреждение. Второй участник конфликта задержан и доставлен в отдел для разбирательства. По данному факту назначена проверка», — пояснили в пресс-службе.