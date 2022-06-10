Уборочная машина во время работы загорелась в Екатеринбурге

Пожар произошел в Ботаническом районе Екатеринбурга на улице Шварца, 17. Там загорелась коммунальная машина-пылесос. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на E1.RU.

Ситуация произошла сегодня, 10 июня. Автомобиль выгорел дотла примерно за четыре минуты. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области заявили, что около семи минут ушло на ликвидацию открытого горения. В тушении пожара приняли участие восемь человек личного состава, а также два автомобиля спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.