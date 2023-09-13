Происшествия 13 сентября 2023, 15:25 Уборка квартиры обошлась московскому адвокату в восемь миллионов рублей Уборщица вынесла из квартиры московского адвоката люксовые часы и сбережения Unsplash

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Столичный адвокат заказал услуги клининга в свою квартиру в Большом Овчинниковском переулке и пожалел об этом. Уборщица вынесла люксовые часы и сбережения на общую сумму в восемь миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, хозяин квартиры отсутствовал в городе практически все лето. В этот период там регулярно убиралась женщина.

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После возвращения домой мужчина хватился 538 тысяч рублей и не обнаружил их. Вместе с деньгами пропали женские Cartier и Audemars, а также два Rolex.

Он сразу заподозрил уборщицу, которая в этот день также находилась в квартире. Женщину задержали через пару недель. Она признала свою вину.

Ранее полиция задержала подозреваемого в краже почти двух миллионов рублей у пенсионерок в Москве.