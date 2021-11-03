Житель Пятигорска перевел два миллиона рублей мошенникам. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на МВД по Ставропольскому краю.

38-летнему мужчине позвонили по телефону якобы из банка и сообщили, что на его имя пытаются оформить кредит. Для того, чтобы спасти средства, мошенники предложили мужчине перевести все деньги на «безопасный счет». Только отдав два миллиона рублей, мужчина понял, что стал жертвой обмана.

Возбуждено уголовное дело.