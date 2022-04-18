Убивший спасателя одинцовский пенсионер страдал шизофренией

Пенсионер убил спасателя в Одинцове. Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах сообщил, что нападавший состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

У пенсионера диагностирована шизофрения. Также источник отметил, что у задержанного не было разрешения на оружие, из которого он выстрелил в спасателя.

Нападение на сотрудников МЧС произошло 17 апреля. Мужчину задержали в подъезде жилого комплекса «Одинцово-1». Нападавшим оказался местный житель в возрасте 80 лет. Сотрудник МЧС получил смертельное ранения во время вскрытия квартиры пенсионера, который заперся там после смерти супруги.