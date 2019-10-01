  • Убивший сотрудника СК в Москве наблюдался в психдиспансере

    01 октября 2019, 14:32

    Дарья Бунякова

    Следователи установили личность убившего офицера столичного СК, полковника юстиции Владислава Капустина. По данным ведомства, мужчина стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
    Убивший сотрудника СК в Москве наблюдался в психдиспансере

    Опубликовано видео с места покушения на сотрудника СК в Москве

    Подробнее

    «Кроме того, в ходе первичного общения задержанный проявил неадекватность поведения, в связи с чем в самое ближайшее время будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для определения его психического состояния», — сказано в сообщении.

    Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего нападения и убийства. Расследуется дело о «посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

    «Сотрудники всего ведомства скорбят вместе с родными и близкими нашего погибшего товарища», — отметили в СК.

    Владислав Капустин погиб 1 октября, во время выполнения служебных обязанностей. Рядом с проходной СК в Техническом переулке на него напал мужчин — ударил ножом в сердце. Раненого экстренно госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.