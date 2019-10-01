Убивший сотрудника СК в Москве наблюдался в психдиспансере

Опубликовано видео с места покушения на сотрудника СК в Москве Подробнее

«Кроме того, в ходе первичного общения задержанный проявил неадекватность поведения, в связи с чем в самое ближайшее время будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для определения его психического состояния», — сказано в сообщении.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего нападения и убийства. Расследуется дело о «посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

«Сотрудники всего ведомства скорбят вместе с родными и близкими нашего погибшего товарища», — отметили в СК.

Владислав Капустин погиб 1 октября, во время выполнения служебных обязанностей. Рядом с проходной СК в Техническом переулке на него напал мужчин — ударил ножом в сердце. Раненого экстренно госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.