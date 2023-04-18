18 апреля 2023, 11:49
Убивших лебедей браконьеров задержали в Челябинской области
Власти Челябинской области задержали браконьеров, подозреваемых в убийстве лебедей. Об этом сообщил сайт kursdela.biz, ссылаясь на данные Минэкологии по региону.
Во время рейда в селе Подовинное Октябрьского района инспектор поймал пятерых браконьеров, разделывавших птиц. У задержанных он изъял три лебединые шкуры, топор и ножи.
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По факту убийства птиц возбуждено уголовное дело. Лебеди занесены в Красную книгу, и охота на них строго запрещена.
Челябинская область
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