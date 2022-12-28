Происшествия 28 декабря 2022, 00:09 Убившей детей жительнице Екатеринбурга пришлось «уговаривать» старшего сына умереть Кp.ru: убившая детей екатеринбурженка «уговаривала» сына принять смерть от ее рук Пресс-служба Следственного комитета

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Жительница Екатеринбурга, которая задушила своих троих детей, дала показания следственным органам. По данным источник kp.ru сообщил, что мать уговаривала 15-летнего сына умереть.

«Сначала убила дочку, потом десятилетнего сына. Старшего пришлось уговаривать. Долго с ним разговаривала. В итоге он согласился и не сопротивлялся, а она его задушила», — поделился собеседник.

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Информация об случившемся появилась 26 декабря. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Расследование находится на контроле главы СК Россиию Александра Бастрыкина. Матери грозит до 20 лет лишения свободы.

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Соседи никогда не жаловались на эту семью. Отец женщины, расправившейся с детьми, считал ее хорошей матерью. По словам мужчины, она всегда заботилась о дочери и двух сыновьях. Но ее «доконало», что муж «шизанулся», ударившись в религию.

Ранее врач Корсаков не исключил, что у женщины могут быть нарушения психики. Понять, насколько вменяема была убийца, может только консилиум психиатров, отметил он.