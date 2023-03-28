Происшествия 28 марта 2023, 15:07 Убившего пенсионера челябинца осудили на 9 лет

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В Нязепетровске в Челябинской области осудили местного жителя, которого обвинили в убийстве пенсионера. Об этом соообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

В августе прошлого года 27-летний мужчина пил спиртное во дворе многоквартирного дома, он вел себя агрессивно и оскорбил пожилых соседок. За жену вступился 67-летний пенсионер. Тогда пьяный дебошир набросился на него, повалил на землю и задушил на глазах супруги.

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Приговором суда мужчине назначили девять лет колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить компенсацию семье убитого.

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