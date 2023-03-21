Происшествия 21 марта 2023, 15:25 Убившего двоюродного брата мужчину в Свердловской области осудили на 8 лет

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В Свердловской области вынесли приговор жителю деревни Мартьяново, которого обвиняли в убийстве двоюродного брата. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Мужчина с сожительницей пригласили к себе сестру и двоюродного брата хозяина дома. Сначала было застолье, потом гости ушли спать. Но их разбудил домашний скандал между мужчиной и его сожительницей. Родственники попытались утихомирить разбушевавшегося хозяина дома, но им это не удалось.

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В итоге мужчина переключился на двоюродного брата и три раза ударил его ножом. От полученных травм пострадавший скончался. А хозяин дома попытался сбежать, но его задержали. Приговором суда ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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