Убившая сыновей заведующая детсадом в Челябинске страдала депрессией и хотела подать на развод

Жительница Челябинска выбросила двух сыновей из окна и выпрыгнула вслед за ними. Женщина работала заведующей детсадом и хотела развестись. Соседи рассказали «360» о скандалах и утечке газа в ее квартире.

Семья жила в обычном многоквартирном доме в Металлургическом районе. Она не стояла на учете в ПНД или органах опеки, однако глава семейства в прошлом был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщил Telegram-канала Shot. Мать работала заведующей детсадом, куда ходил ее младший сын, отец — сварщиком.

Накануне вечером соседи почувствовали запах газа. Не найдя источник, они легли спать. Около полуночи жители дома услышали крики. Пожилая соседка рассказала, что перед тем, как выпрыгнуть из окна, мать детей с кем-то ругалась.

Мы вообще не поняли, в чем дело. Проснулись от крика. Вначале я поняла, что там какой-то скандал. Она кричала, я звонила в полицию. Видимо, эта соседка была. Кто она, не знаю

«Я услышала хлопки. Сначала один, потом второй. Потом начались крики этой женщины, матери. Я выглянула в окно. Сразу к детям побежали люди, вызвали полицию, скорую. Все оперативно приехали», — рассказала другая соседка.

Источник фото: телеканал «360»

По ее словам, женщина некоторое время еще была наверху, не могла выйти. Ее уговаривали этого не делать. Еще один сосед рассказал, что смотрел телевизор, когда услышал сначала топот по лестнице, потом вой сирен.

Услышал сирену, выглянул в окно — они уже лежали, двое детей и женщина. Скорая помощь осматривала ее, маленький был уже накрыт

Двухлетний мальчик и 37-летняя мать погибли на месте, 11-летний сын упал не на асфальт и выжил. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом таза. Контакт с соседями покойная не поддерживала, поэтому никто не знал о ситуации в семье. Подруга погибшей заявила журналистам, что в последнее время погибшая вела себя странно, страдала от галлюцинаций. Это могло стать следствием тяжелой обстановки в семье — она собиралась подавать на развод.