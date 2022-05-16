Убитых белых лебедей нашли у жителя ХМАО

В Югре местного жителя заподозрили в убийстве шести белых лебедей, передает ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

Сотрудники ДПС и инспектора Березовского отдела Природнадзора остановили подозреваемого, когда тот передвигался на снегоходе. В багаже у него нашли мешки, в которых оказались шесть погибших лебедей-кликунов. Отмечается, что охота на этих особей возможна лишь по специальным разрешениям. По данным информагентства, нарушителя обяжут возместить ущерб за незаконную добычу птиц.