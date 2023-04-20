Происшествия 20 апреля 2023, 19:10 Убитую в Карачаевске школьницу нашли без одежды — СМИ Mash Gor: убитую в Карачаевске 10-летнюю девочку нашли без одежды Freepik

Читать 360tv в

Тело 10-летней школьницы, убитой в Карачаевске, нашел ее отец в соседской квартире. На девочке не было одежды. Об этом написал Telegram-канал Mash Gor.

По его данным, 15-летний сосед, которого задержали по подозрению в убийстве, уже дал признательные показания.

Реклама

Согласно информации канала, днем 20 апреля школьница шла из магазина с мороженым и в подъезде привлекла внимание подростка. Он ударил ее по голове камнем и перерезал ей горло. Что происходило потом и почему на мертвой девочке не было одежды, пока неизвестно.

Когда родители забеспокоились, что дочь не вернулась из магазина, и начались поиски, сосед притворился, что хочет помочь. Под этим предлогом он стер следы крови возле лифта, а также успел постирать свою одежду и вымыть обувь. Однако его все равно заподозрили в преступлении.

На месте убийства работают следователи, криминалисты и оперативники. Расследование продолжается. Проводятся следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств происшествия.