Убитого в детсаду мальчика похоронили в Нарьян-Маре

«Мальчика похоронили. Похороны прошли в полной тишине, люди плакали», — сказала Галина Гуляева.

Пустившего убийцу охранника детсада в Нарьян-Маре отправили в СИЗО Подробнее

До 4 ноября включительно в связи с трагедией в регионе отменили все развлекательные мероприятия. На территории детсада «Сказка», где погиб ребенок, появился импровизированный мемориал. Жители города приносят туда цветы, игрушки и зажигают свечи.

По версии следствия, 31 октября вооруженный ножом мужчина во время тихого часа зашел в детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре и убил спящего шестилетнего мальчика. Дверь ему дистанционно открыл сотрудник ЧОП, которого арестовали 2 ноября на два месяца. Подозреваемый в убийстве рассказал на допросе, что слышал в голове голоса.

Сразу после произошедшего правоохранители задержали Дениса Поздеева. 1 ноября его арестовали на два месяца. По факту убийства завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». СК также завел еще два уголовных дела по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».