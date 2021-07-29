Убитого медведем туриста нашли в нацпарке под Красноярском

Тело туриста, погибшего в результате нападения медведя, обнаружили в четверг на территории национального парка «Ергаки» в Красноярском крае. Специалистам также удалось выследить и застрелить косолапого, сообщил «Интерфакс».

Медведь напал на туриста утром во вторник. Это произошло в районе Долины девяти озер на территории природного парка. Там четверо путешественников из Москвы разбили палаточный лагерь и остановились на ночлег. Хищник напал на одного из туристов, когда они уже собирали палатки. Остальным пришлось спасаться бегством. Их товарищ погиб.

Труп растерзанного 42-летнего туриста обнаружили только в четверг. Тело нашли в том же районе, где был разбит палаточный лагерь. Проводилась поисково-спасательная операция.

Медведя-убийцу тоже выследили. Хищника застрелили, сообщили в региональном СК. Специалисты сделали забор биоматериала для проведения генетической экспертизы.

Тело погибшего туриста доставили в село Ермаковское. Там проведут судебно-медицинскую экспертизу.

В июне в том же нацпарке в Красноярском крае медведь убил подростка.