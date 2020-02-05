05 февраля 2020, 10:37
Убитого друга посадили на детские качели в Пермском крае
Пьяный мужчина 36 лет до смерти избил своего приятеля в Чернушке Пермского края. Убитого друга преступник оставил на детских качелях. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на группу «СТС-ВеЧер» в социальной сети «ВКонтакте».
28 января во время застолья подозреваемый поссорился со своим товарищем и избил его. От черепно-мозговой травмы 46-летний мужчина скончался на месте.
Преступник вместе с помощниками вынес труп во двор и посадил его на детские качели.
Сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемого уже арестовали.