Убитого депутата нашли в его автомобиле на Украине

По информации издания, Гаврилов также был бизнесменом и владел четырьмя фирмами.

Депутат приехал, чтобы забрать своего сотрудника. Автомобиль он остановил рядом со школой-интернатом № 21.

Проходившая мимо женщина заметила в салоне мужчину, который развалился в неестественной позе, и вызвала сотрудников полиции.

Правоохранительные органы не дают комментарии об инциденте. Автомобиль, в котором обнаружили труп, еще предстоит исследовать.