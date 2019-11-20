Убитого депутата нашли в его автомобиле на Украине
Утром 20 ноября прохожая обнаружила тело убитого депутата городского совета Кременчуга Полтавской области Украины Андрея Гаврилова в его собственном автомобиле. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на fаktу.uа.
По информации издания, Гаврилов также был бизнесменом и владел четырьмя фирмами.
Депутат приехал, чтобы забрать своего сотрудника. Автомобиль он остановил рядом со школой-интернатом № 21.
Проходившая мимо женщина заметила в салоне мужчину, который развалился в неестественной позе, и вызвала сотрудников полиции.
Правоохранительные органы не дают комментарии об инциденте. Автомобиль, в котором обнаружили труп, еще предстоит исследовать.