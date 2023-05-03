Происшествия 03 мая 2023, 13:19 Убитая стримером в Петербурге девочка подавала большие надежды как певица — СМИ РИА ФАН: юная жертва блогера в Петербурге была восходящей звездой РИА «Новости»

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Тринадцатилетняя девочка, убитая блогером в Петербурге, отлично пела и подавала надежды в этом направлении. Она уже успела стать лауреатом «самых престижных премий», рассказал источник РИА ФАН.

По его данным, школьница участвовала в конкурсах с семи лет и часто побеждала.

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Согласно предварительной информации, девятиклассник-стример забил девочку молотком по голове в лесу 30 апреля, происходящее снимала на камеру его 15-летняя подруга. После они бросили жертву в яму. Перед тем как разбить ее телефон и кинуть туда же, друзья написали с него сообщение матери убитой. Дочь якобы писала, что любит ее, но собирается навсегда исчезнуть.

Известно, что 16-летний подозреваемый ходил к психологу, интересовался сатанизмом и оккультизмом. Убитую девочку характеризуют как отзывчивую и приветливую.

И парень, и его подруга знали будущую жертву и хорошо подготовились к преступлению, хотя явных мотивов для него не было — подростки просто хотели самоутвердиться. Они заранее выкопали яму и позвали знакомую «на пикник».

По данным РИА ФАН, ведущий трансляции собирался свести счеты и со своей жизнью, но его планам помешали правоохранители.