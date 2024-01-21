21 января 2024, 20:54
Убиравший снег трактор обстреляли в Петербурге
Неизвестный обстрелял трактор из пневматики в Санкт-Петербурге
На севере Санкт-Петербурга в ночь на 21 января неизвестный выстрелил в трактор, который вывели для уборки снега. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
С заявлением в полицию обратился мастер автоколонны спецтранспорта. Мужчина уточнил, что на пересечении улицы Композиторов и проспекта Луначарского неизвестный расстрелял трактор.
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За рулем снегоуборочной техники находился 41-летний водитель. Выстрелы из пневматического оружия пришлись в окно тракторной двери.
«В результате происшествия в тракторе разбито стекло, сам водитель отделался легким испугом», — подчеркнули в МВД.
Полиция подняла вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники правоохранительных органов начали розыск злоумышленника.
Несколькими днями ранее в Приморье школьники пытались ограбить автовокзал. Они убежали, когда поняли, что в здании ведется видеонаблюдение.
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