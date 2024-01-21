Происшествия 21 января 2024, 20:54 Убиравший снег трактор обстреляли в Петербурге Неизвестный обстрелял трактор из пневматики в Санкт-Петербурге РИА «Новости»

Читать 360tv в

На севере Санкт-Петербурга в ночь на 21 января неизвестный выстрелил в трактор, который вывели для уборки снега. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

С заявлением в полицию обратился мастер автоколонны спецтранспорта. Мужчина уточнил, что на пересечении улицы Композиторов и проспекта Луначарского неизвестный расстрелял трактор.

Реклама

За рулем снегоуборочной техники находился 41-летний водитель. Выстрелы из пневматического оружия пришлись в окно тракторной двери.

«В результате происшествия в тракторе разбито стекло, сам водитель отделался легким испугом», — подчеркнули в МВД.

Полиция подняла вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники правоохранительных органов начали розыск злоумышленника.

Несколькими днями ранее в Приморье школьники пытались ограбить автовокзал. Они убежали, когда поняли, что в здании ведется видеонаблюдение.