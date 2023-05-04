Происшествия 04 мая 2023, 16:18 Убийцу задержали в Приморье спустя 17 лет после преступления

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В Приморье подозреваемого в двойном убийстве задержали спустя 17 лет после совершения преступления. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Как предполагает следствие, между подозреваемым и двумя мужчинами 12 лет назад произошла ссора, в результате которой он по одному разу выстрелил в оппонентов. Потом вывез тела на машине и сжег вместе с автомобилем.

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Как добавили «Новые известия», подозреваемого заключили под стражу.

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