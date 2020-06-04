Убийцу собаки в Екатеринбурге отправили в лечиться

По данным следствия, мужчина нарочно причинил вред животному, чтобы оно страдало. Напомним, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил с балкона девятого этажа свою собаку по кличке Гуффи.

Эксперты доказали, что мужчина имеет психическое расстройство, в следствии которого он и совершил этот поступок. Судья отправил его на принудительное лечение.