Убийцу-расчленителя поймали спустя два года в Башкирии
29 мая 2017 года мужчина убил двоюродного брата и расчленил его тело в съемной квартире в городе Мурино Ленинградской области. Недавно преступника задержали в Башкортостане. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Задержанный убил и расчленил брата из-за личной неприязни. Части тела погибшего он утопил в разных водоемах Всеволожского района, одежду сжег.
Преступник два года прятался в Башкирии. Однако правоохранительным органам удалось его обнаружить. Сотрудники провели обыск по месту жительства подозреваемого и изъяли банковские карты, документы на имя убитого и личные вещи.