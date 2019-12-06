Убийцу-расчленителя поймали спустя два года в Башкирии

Задержанный убил и расчленил брата из-за личной неприязни. Части тела погибшего он утопил в разных водоемах Всеволожского района, одежду сжег.

Преступник два года прятался в Башкирии. Однако правоохранительным органам удалось его обнаружить. Сотрудники провели обыск по месту жительства подозреваемого и изъяли банковские карты, документы на имя убитого и личные вещи.