Убийцу «колдуньи» казнили в США

В 2001 году Уильям Эммет ЛеКрой проник в дом к 30-летней Ли Тислер, изнасиловал и убил ее. После этого он угнал машину жертвы и направился к канадской границе, где был задержан. В разговоре с психиатром Лекрой заявил, что считал Джоан Тислер няней, которая сексуально надругалась над ним 20 лет назад. Он был убежден, что девушка наложила на него заклятие, которое необходимо было снять.

Защита ЛеКроя подала в Верховный суд США апелляцию об отсрочке казни, но жалобу отклонили. В результате заключенному ввели смертельную инъекцию.