Убийце пенсионерки дали 22 года колонии строгого режима

Владелица квартиры предложила обвиняемому выкупить ее жилье в рассрочку и получила положительный ответ. Спустя несколько дней 60-летняя женщина пришла к нему за задатком. После совершения сделки оба решили устроить застолье, чтобы отметить событие. Однако чуть позже мужчина передумал покупать квартиру и потребовал вернуть задаток.

Между продавцом и покупателем возник конфликт. Злоумышленник забрал телефон, банковские карты пенсионерки и заставил ее спуститься в подвал. Там же он решил убить пенсионерку, предварительно ограбив другую ее квартиру.

Преступник заткнул кляпом рот женщины и стал душить ее электрическим проводом. Затем вторым кляпом полностью лишил пострадавшую возможности дышать. Когда пенсионерка умерла, виновный засыпал ее тело землей.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть 60-летней женщины наступила от механической асфиксии вследствие перекрытия дыхательных путей кляпом», — уточнили в пресс-службе.

По данным следователей, мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за кражи и разбои.

Теперь он проведет 22 года и три месяца в колонии строгого режима. Также ему назначили полтора года ограничения свободы.