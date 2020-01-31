    31 января 2020, 14:31

    Убийце пенсионерки дали 22 года колонии строгого режима

    Ольга Ситникова

    Летом 2018 года житель Твери жестоко убил пожилую женщину, которая сдала ему квартиру в Пензе. Суд назначил ему 22 года и три месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

    Владелица квартиры предложила обвиняемому выкупить ее жилье в рассрочку и получила положительный ответ. Спустя несколько дней 60-летняя женщина пришла к нему за задатком. После совершения сделки оба решили устроить застолье, чтобы отметить событие. Однако чуть позже мужчина передумал покупать квартиру и потребовал вернуть задаток.

    Между продавцом и покупателем возник конфликт. Злоумышленник забрал телефон, банковские карты пенсионерки и заставил ее спуститься в подвал. Там же он решил убить пенсионерку, предварительно ограбив другую ее квартиру.

    Преступник заткнул кляпом рот женщины и стал душить ее электрическим проводом. Затем вторым кляпом полностью лишил пострадавшую возможности дышать. Когда пенсионерка умерла, виновный засыпал ее тело землей.

    «Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть 60-летней женщины наступила от механической асфиксии вследствие перекрытия дыхательных путей кляпом», — уточнили в пресс-службе.

    По данным следователей, мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за кражи и разбои.

    Теперь он проведет 22 года и три месяца в колонии строгого режима. Также ему назначили полтора года ограничения свободы.