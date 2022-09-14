Убийце двух девочек в Кузбассе дали пожизненное | 360°

Эксклюзив 14 сентября 2022, 09:03 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Убийце двух девочек в Кузбассе дали пожизненное СК по Кемеровской области: убийцу двух девочек в Киселевске осудили на пожизненный срок

Читать 360tv в

Суд Кемеровской области приговорил к пожизненному тюремному заключению мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух девочек в Киселевске. Об этом сообщила пресс-служба главка СК РФ по региону.

Суд признал мужчину виновным в убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Реклама

Также мужчину обязали выплатить два миллиона рублей компенсации в пользу одного из потерпевших. Кроме того, он должен будет выплатить еще 500 тысяч рублей другому пострадавшему.

Реклама

Следствие установило, что в сентябре 2021 года в Киселевске к 41-летнему мужчине на остановке обратилась 10-летняя девочка, попросившая семечек, чтобы покормить птиц. Мужчина, находясь в алкогольном опьянении, согласился помочь ей и ее подруге, угостив их сладостями.

После этого обвиняемый обманом заманил девочек в заброшенный дом, где временно проживал, и совершил над ними действия сексуального характера.

Затем мужчина задушил девочек и скрыл их тела под матрасами, покинув жилье. Родители, обеспокоенные долгим отсутствием детей, обратились в полицию.

Правоохранители оперативно задержали преступника, который на допросе дал признательные показания и сообщил о местонахождении тел детей.

Известно, что незадолго до преступления злоумышленник покинул место лишения свободы.

0 0 0 0 0 0