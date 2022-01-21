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    21 января 2022, 15:13

    Убийца в США избавлялся от своих жертв с помощью тележки из магазина

    Оксана Лавнюженко

    В США правоохранители заподозрили жителя штата Виргиния в убийстве пятерых человек. По их данным, мужчина перевозил своих жертв к месту захоронения на тележке из магазина, рассказал NBC.

    Предположительно, подозреваемый знакомился с жертвами на сайте знакомств, встречался с ними в отеле, убивал, а после отвозил тела в мусорный контейнер, сообщила «Газета.ru».

    По словам адвоката подозреваемого, в настоящий момент его подзащитному никаких обвинений выдвинуто не было. Расследование продолжается.