Убийц криминального авторитета Япончика объявили в международный розыск

В деле об убийстве вора в законе Вячеслава Иванькова, известного по прозвищу Япончик, появились исполнители. По версии следствия, расправу над криминальным авторитетом учинили уроженцы Абхазии Астамур Бутба и Нугзар Папава.

По версии следствия, смертельный для Япончика выстрел сделал из снайперской винтовки Бутба в 2009 году, сообщил «Коммерсантъ». Папава в момент убийства находился на месте происшествия и прикрывал уход киллера. Он был готов в любой момент начать стрельбу в преследователей из автомата Калашникова.

После убийства преступники уехали в Абхазию, где скрываются до сих пор. Басманный суд Москвы заочно их арестовал. Они объявлены в международный розыск.

Убийство известного криминального авторитета произошло летом 2009 года. Киллер выстрелил в Вячеслава Иванькова, когда тот выходил из ресторана «Тайский слон» в Москве. Через несколько месяцев он скончался. В феврале прошлого года суд арестовал одного из обвиняемых, Муртаза Шаданию, в апреле заочно арестовали предполагаемого организатора убийства Илью Симонию. Он объявлен в международный розыск. Еще через месяц под стражу отправлен Джамбула Джанашия, который в момент убийства находился на месте преступления.