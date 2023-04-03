Происшествия 03 апреля 2023, 11:45 Убийство Татарского оказалось хорошо спланированными — СМИ РБК: убийство военкора Татарского заранее хорошо спланировали РИА «Новости»

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Некие лица заранее готовили убийство военного корреспондента Владлена Татарского, преступление было детально спланировано. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник в МВД.

В теракте, по данным издания, задействовали несколько человек. При этом у каждого была своя роль. Источник издания добавил, что правоохранительные органы разыскивают сейчас замешанных в теракте. Специалисты также выяснят, каким образом преступники получили взрывчатку.

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Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва, который произошел в кафе Санкт-Петербурга на его творческом вечере. По предварительной версии, все произошло после передачи ему девушкой бюста. В предмете могла находиться взрывчатка.

Главной подозреваемой сейчас является Дарья Трепова, которая передала Владлену Татарскому «подарок». Утром 3 апреля стало известно о ее задержании.