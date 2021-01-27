Убийство, совершенное 15 лет назад, раскрыли в Удмуртии

Прокуратура Удмуртской Республики утвердила обвинительное заключение в отношении 31-летнего жителя столицы региона. Его обвиняют в том, что 15 лет назад он убил двух человек.

Как сообщает udm-info.ru, по данным следствия, убийство произошло в ночь с 17 на 18 апреля 2005 года на улице 10 лет Октября. Уличная ссора 16-летнего подростка с двумя незнакомыми мужчинами закончилась тем, что он ударил каждого из них ножом. Мужчины умерли на месте.

После этого мужчину несколько раз привлекали к уголовной ответственности, в том числе за тяжкие преступления. Период с 2007 по 2016 год он провел в колониях. В ходе следствия мужчина признался в давнем убийстве. На предметах, которые были изъяты с места преступления, обнаружили следы с его генотипом.

Теперь это уголовное дело будет рассматривать суд.