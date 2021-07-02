Убийство полицейского произошло в Швеции впервые за 14 лет

В Швеции застрелили сотрудника полиции. Последний такой случай в стране был в 2007 году, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на шведское издание Aftonbladet.

Инцидент произошел 30 июня в городе Гетеборг. 30-летний полицейский разговаривал с двумя людьми на улице, когда в него выстрелил неизвестный. Ночью мужчина скончался от полученных ранений.

Пока полиции неизвестна ни личность преступника, ни его мотивы. Ведется расследование происшествия.