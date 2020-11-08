Убийство под Солнечногорском оказалось незаметным для жителей поселка — соседка
«У нас тут все нормальные, ненормальных нет. Никто ничего не слышал, когда это произошло, не знает, поселок пустой. Фактически здесь люди живут только летом. Редкие исключения — утепленные дома, где можно оставаться жить и зимой. Семья погибшая — москвичи», — рассказала «360» соседка женщин, убитых в поселке Поярково.
По версии следствия, с москвичками расправился гражданин Таджикистана, которого наняли для работ по дому. Он несколько раз ударил каждую из потерпевших острым предметов в грудь и шею. Погибли дочь 1976 года рождения и мать 1953 года рождения.
Пострадала также шестилетняя девочка. Ее экстренно увезли в больницу в тяжелом состоянии, но именно она успела рассказать, кто напал на семью. Мужчина, выполнявший мелкие работы на участке, забрал все ценные вещи в доме после нападения и скрылся. Сейчас он объявлен в розыск.
На месте работают судмедэксперты. Следственный комитет возбудил уголовное дело.