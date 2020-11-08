Соседка убитых под Солнечногорском женщин рассказала «360», что в поселке редко кто остается жить на зиму. В основном люди разъезжаются. Поэтому во время убийства никто ничего не слышал.

«У нас тут все нормальные, ненормальных нет. Никто ничего не слышал, когда это произошло, не знает, поселок пустой. Фактически здесь люди живут только летом. Редкие исключения — утепленные дома, где можно оставаться жить и зимой. Семья погибшая — москвичи», — рассказала «360» соседка женщин, убитых в поселке Поярково.

По версии следствия, с москвичками расправился гражданин Таджикистана, которого наняли для работ по дому. Он несколько раз ударил каждую из потерпевших острым предметов в грудь и шею. Погибли дочь 1976 года рождения и мать 1953 года рождения.

Пострадала также шестилетняя девочка. Ее экстренно увезли в больницу в тяжелом состоянии, но именно она успела рассказать, кто напал на семью. Мужчина, выполнявший мелкие работы на участке, забрал все ценные вещи в доме после нападения и скрылся. Сейчас он объявлен в розыск.

На месте работают судмедэксперты. Следственный комитет возбудил уголовное дело.