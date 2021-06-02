Убийство новорожденного 3-летней давности раскрыли в Забайкалье

Полиция раскрыла убийство новорожденного, которое произошло три года назад в Забайкалье. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

По предварительное версии, его совершил отец ребенка. Мать ребенка рассказала, что он выбросил младенца в мусорный бак.

Труп ребенка нашли в 2018 году. Долгое время никто не могу выяснить, кто его родители. Сначала проверили всех женщин, которые стояли на учете в женской консультации, но это не дало результатов.

Теперь оказалось, что мать ребенка на учете не стояла и рожала дома. Известно, что сейчас женщина воспитывает других детей.