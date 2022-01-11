Убийство на почве ревности произошло в Краснодарском крае в канун Нового года

Житель Краснодарского края подозревается в убийстве на почве ревности. Предполагается, что 31 декабря он задушил любовника бывшей жены, написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

В канун Нового года мужчины выпивали у одного из них дома. По версии следствия, хозяин дома признался в том, что состоит в близких отношениях с женой собутыльника, после чего тот задушил его и ушел. Тело убитого обнаружили лишь 5 января.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.