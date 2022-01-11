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    11 января 2022, 15:41

    Убийство на почве ревности произошло в Краснодарском крае в канун Нового года

    Полина Гребенщикова

    Житель Краснодарского края подозревается в убийстве на почве ревности. Предполагается, что 31 декабря он задушил любовника бывшей жены, написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

    В канун Нового года мужчины выпивали у одного из них дома. По версии следствия, хозяин дома признался в том, что состоит в близких отношениях с женой собутыльника, после чего тот задушил его и ушел. Тело убитого обнаружили лишь 5 января.

    Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.