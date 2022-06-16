Убийство 27-летней давности раскрыли в Екатеринбурге

Екатеринбургские следователи раскрыли убийство судьи Верх-Исетского райсуда, которое произошло в 1994 году. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на СК.

В тот день преступник подкараулил женщину возле железнодорожной станции, рассчитывая отобрать у нее деньги и драгоценности. Женщина дала отпор, воспользовавшись газовым баллончиком. Преступник ударил ее в грудь ножом и скрылся. Пострадавшая скончалась в больнице через несколько часов.

Теперь же, пересмотрев материалы дела, следователи нашли преступника. Суд приговорил его в девяти годам тюрьмы, однако убийца уже находится на пожизненном заключении в ИК № 6 Оренбургской области за другие преступления.