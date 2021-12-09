УАЗ и грузовик столкнулись на Кубани. Один человек погиб

На Кубани произошло смертельное ДТП. На дороге Отрадная — граница Ставропольского УАЗ столкнулся с груженным кукурузой КамАЗом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на руководителя отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирину Заватскую.

По предварительным данным, водитель УАЗа не смог выбрать необходимую дистанцию. В результате мужчина получил серьезные ранения. Его госпитализировали, но пострадавший скончался в больнице от полученных травм.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства аварии.