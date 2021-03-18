У жилого дома 1909 года в Самаре обрушилась стена

Стена жилого дома 1909 года постройки рухнула в Самаре. Пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло в Ленинском районе города на улице Галактионовская. Сообщение об этом поступило в дежурную часть в 06:03 по местному времени (05:03 по московскому времени), написало РИА «Новости».

Источник фото: ГУ МЧС по Самарской области

В МЧС рассказали, что рухнула несущая стена двухэтажного многоквартирного жилого дома на площади 50 квадратных метров. Его построили в 1909 году. Там зарегистрировано 22 человека, среди них дети не числятся. Никто не пострадал. Экстренные службы занимаются разбором завалов.

Администрация района уже выделила автобус для обогрева жильцов. Сейчас решается вопрос, где их разместить. Причины и обстоятельства случившегося выясняют.