ДТП с участием нескольких машин произошло из-за приступа у водителя в Омске

Водителю маршрутки в Омске стало плохо, и он не справился с управлением. В итоге его транспортное средство протаранило пять автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Омской области.

ДТП произошло еще 19 января, около 14:00, но подробности о нем стали известны только сейчас. Об этом написало РИА «Новости».

Аварию спровоцировал водитель маршрутки № 346, который прямо за рулем перенес приступ. Из-за этого его «газель» оказалась на встречной полосе и столкнулась с Ford Mondeo, Nissan X-Trail, Toyota Land Cruiser, Volkswagen Tiguan, которые стояли на повороте. Позже маршрутка пересекла полосу и въехала в Honda, припаркованную у тротуара.

«В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 50-летнему водителю автобуса и пассажиру, 72-летней женщине», — заявили в ГИБДД.

Они уточнили, что всего в салоне автобуса было 18 человек.