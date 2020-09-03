У старшеклассников из Приамурья начались проблемы с глазами из-за дезинфекции класса

Травмы глаз получили 13 школьников гимназии Благовещенска во время дезинфекции класса. Прокуратура города уже начала проверку.

Пресс-служба мэрии Благовещенска сообщила, что случай произошел в Алексеевской гимназии. В течение долгого времени в одном из кабинетов работала ультрафиолетовая лампа для кварцевания. Ее должны были включать только на переменах, когда детей нет в классе.

«Как выяснилось, преподаватель забыл отключить лампу в начале урока. В итоге прибор работал в течение дня», — сказано в сообщении администрации города.

За медицинской помощью обратились 13 человек. Теперь школьники лечатся дома. Им прописали капли для глаз. Также они должны посещать врача-окулиста.

Перед родителями детей извинились. Кварцевую лампу демонтировали, в кабинете установят новую технику. Но служебная проверка в учебном заведении продолжается.

Прокуратура тоже даст оценку произошедшему. В частности, проверит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.

Ранее похожий случай произошел в московской школе. Было открыто уголовное дело.