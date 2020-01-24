У следователя не загрузился сайт, и он отказался заводить уголовное дело

По словам Худоконенко, в прошлом году адвокат прокомментировал СМИ судебное разбирательство с его участием. Он заявляет, что ее слова «Худоконенко всеми силами старается затянуть судебный процесс», — клевета, и в связи с этим пожаловался в Следственный комитет.

«В ходе проверки был осуществлен осмотр интернет страницы. Установить соединение с вышеуказанным адресом не представилось возможным», — такой ответ пришел от ведомства.

Выяснилось, что «адрес ссылки у следователя указан неверный, вместо s стоит с». Мужчина сообщил, что «с ним никто не связывался, чтобы уточнить».